В Кремле вручили награды серебряным и бронзовым призерам зимних Олимпийских игр в Пекине

В Кремле сегодня, 26 апреля, прошла церемония вручения государственных наград серебряным и бронзовым призерам зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Мероприятие провели вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и помощник президента РФ Игорь Левитин.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получили Ирина Аввакумова, Ирма Махиня, Евгений Климов и Данил Садреев (все — прыжки на лыжах с трамплина), Руслан Захаров, Даниил Алдошкин и Сергей Трофимов (все — конькобежный спорт), Тимур Билялов, Александр Самонов, Александр Никишин, Сергей Телегин, Дамир Шарипзянов, Владимир Ткачев, Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов, Станислав Галиев, Артур Каюмов, Арсений Грицюк, Максим Цветков, Кирилл Семенов, Никита Гусев, Александр Елесин (все — хоккей), Илья Буров, Сергей Ридзик (оба — фристайл), Семен Елистратов, Константин Ивлиев (оба — шорт-трек), Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова (все — биатлон), Александра Трусова (фигурное катание), Иван Якимушкин (лыжные гонки).

Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени были награждены Вик Уайлд (сноуборд), Ангелина Голикова (конькобежный спорт), Татьяна Иванова (санный спорт), Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Карим Халили (все — биатлон), Владимир Морозов, Евгения Тарасова (оба — фигурное катание), Анастасия Смирнова (фристайл) и Александр Терентьев (лыжные гонки).

Олимпийские игры в Пекине проходили с 4 по 20 февраля. Сборная России заняла девятое место, завоевав шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.