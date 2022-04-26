Путин заявил о важности успехов российских олимпийцев для страны и граждан России

Президент России Владимир Путин во время торжественной церемонии вручения наград российским олимпийцам отметил важность их успехов для страны и всех граждан.

«Конечно, главная заслуга — ваша, это ваши труд, талант, целеустремленность. Ваши и ваших тренеров. Вот кто реальные герои этого события. И для страны, практически для каждого гражданина России чрезвычайно важны ваши успехи», — приводит ТАСС слова Путина.

Также президент отметил, что создание необходимых условий для тренировок атлетов — это долг государства и ответственных лиц, которые занимаются организацией работы в сфере спорта.

Олимпиада в Пекине прошла с 4 по 20 февраля. Сборная России с 6 золотыми, 12 серебряными и 14 бронзовыми наградами заняла девятое место в медальном зачете. По общему числу наград на Играх российские спортсмены уступили лишь норвежцам, которые завоевали 37 медалей в Китае.