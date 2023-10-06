Источник: В Саппоро решили отказаться от проведения Олимпийских игр-2030

Власти Саппоро на севере Японии приняли решение отозвать заявку на проведение зимней Олимпиады-2030 в связи с низкой поддержкой этой инициативы среди населения, сообщает Kyodo.

Опрос агентства Jiji показал, что за проведение Олимпийских игр в Саппоро выступают только 27 процентов горожан, 53 процента жителей против данной инициативы. По информации источника, недовольство населения связано с коррупционными скандалами вокруг Олимпиады 2021 года.

Официальное решение об отзыве заявки может быть принято 11 октября. Однако руководство города рассматривает возможность проведения зимней Олимпиады в 2034 году.

Планируется, что столица Олимпийских игр-2030 будет объявлена 23-24 июля 2024 года на 142-й сессии МОК в Париже.

Летом стало известно, что на проведение зимних Игр 2030 года претендуют Франция и Швейцария. Олимпиаду 2026 года примут итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо.