Поздняков назвал неприемлемым призыв Украины к допуску российских спортсменов на правах беженцев

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на призыв украинцев включить российских спортсменов в команду беженцев.

«Это заявление неприемлемо. Самое главное, что есть старинная мудрость: не рой другому яму, сам в нее попадешь. Хочу предостеречь от такого рода предложений, чтобы самим не оказаться в этой команде», — сказал Поздняков.

На Международном форуме спортсменов в Лозанне, который прошел 1-2 октября, представители Украины призвали допускать российских спортсменов на международные соревнования только на правах беженцев.