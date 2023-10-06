Олимпийский комитет России отказался участвовать в генеральной ассамблее ЕОК

Делегация Олимпийского комитета России (ОКР) не будет принимать участия в заседаниях генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов (ЕОК). Российская организация не видит смысла в каком-либо взаимодействии с ЕОК на данный момент.

«Практика последних двух лет показывает, что ожидать адекватных, неангажированных действий со стороны ЕОК, к сожалению, не приходится. Вопрос о прекращении дискриминации российских спортсменов в повестке дня собрания нынешней генассамблеи не значится. К тому же ОКР до сих пор не получил ни приемлемых разъяснений, ни извинений за неправомерный недопуск к проведенным с февраля 2022 года мероприятиям Европейских олимпийских комитетов. В связи с вышеизложенным практического смысла в каком-либо взаимодействии с ЕОК на данный момент нет», — сообщается в Telegram-канале ОКР.

Генассамблея Европейских олимпийских комитетов проходит в Стамбуле 6 и 7 октября.

В июне 2022 года Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) не допустили ОКР к участию в генеральной ассамблее международной организации.

В начале марта прошлого года исполком EOK не допустил российских и белорусских спортсменов к участию в зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Вуокатти. Позднее организация продлила отстранение россиян и белорусов от соревнований под эгидой организации. В связи с этим спортсмены из России и Белоруссии пропустили Европейские игры 2023 года, которые состоялись в Польше 9-25 июня.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам.