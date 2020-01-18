В девятый соревновательный день на III зимних юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне будет разыграно 10 комплектов наград. Кроме этого, состоится один из самых принципиальных матчей хоккейного турнира, в котором сборная России встретится с Канадой.

Первыми в субботу на старт выйдут российские саночники Павел Репилов и Сергей Бондарев. У девушек в двухместных санях за награды будут бороться россиянки Наталья Коротаева/Виктория Чиркова.

Также российские спортсмены попробуют проявить себя в лыжном двоеборье. В рамках индивидуальных соревнований девушки должны прыгнуть с трамплина и пробежать гонку длиной 4 километра. В свою очередь, юноши помимо прыжков, преодолеют на лыжах дистанцию в 6 километров. Сборную России представят Владимир Малов и Кирилл Аверьянов, а также Диана Федорова и Александра Тихонович.

За медали от нашей команды в фристайле в очень зрелищной дисциплине слоупстайл поборются Алина Брезгина и Анна Чивина.

А в керлинге в субботу начинаются соревнования смешанных пар среди международных команд. По регламенту, 48 дуэтов будут сразу играть по олимпийской системе на выбывание, пока не определят полуфиналистов. Сборную России от девушек представит Алина Фахуртдинова. Она вместе с представителем Бразилии начинает борьбу за выход в следующие стадии турнира. Как и Николай Лысенко, который попытается победить спортсменов из Канады и Словении вместе с девушкой из Франции.

В шорт-треке олимпийский турнир начинается с забегов на дистанции 1000 метров у юношей и девушек. В квалификации у юношей участие примут Владимир Балбеков (забег 2) и Даниил Николаев (забег 3). У девушек за сборную России побежит Юлия Береснева (забег 6).

Также первые медали на текущих юношеских Олимпийских играх будут разыграны в лыжных гонках. В кроссе свободным стилем за золотые медали будут бороться Дарья Непряева (6), Евгения Крупицкая (22) и Илюза Гусманова (79). У юношей честь страны будут защищать Никита Писарев (16), Илья Трегубов (81), а также Алексей Локтионов (83).

Впрочем, одним из самых ожидаемых событий в субботу для российских болельщиков будет не какой-то из многочисленных финалов, а хоккейный матч предварительной стадии, на котором нашей юношеской сборной предстоит сыграть против Канады. Так как в олимпийском турнире участвуют всего шесть сборных, эта игра, пусть и первая для обеих команд, сразу же станет важнейшей с точки зрения выхода в полуфинальную стадию. Для этого необходимо занимать в группе из трех команд место не ниже второго. Помимо канадцев, на групповом этапе россиянам предстоит встретиться с хоккеистами из Дании.

18 января. Основные события

10.30. Санный спорт. Юноши, одноместные сани. Первая попытка

11.45. Санный спорт. Юноши, одноместные сани. Вторая попытка

12.00. Керлинг. Смешанные пары, международные команды. Россия/Бразилия — Польша/Великобритания

12.30. Лыжное двоеборье. Девушки, трамплин/4 км.

13.00. Шорт-трек. Девушки, 1000 метров. Квалификация

13.00. Санный спорт. Девушки, двухместные сани. Первая попытка

13.00. Лыжные гонки. Девушки. Кросс свободным стилем. Квалификация

13.30. Лыжное двоеборье. Юноши, трамплин/6 км.

13.30. Шорт-трек. Юноши, 1000 метров. Квалификация

13.50. Лыжные гонки. Юноши. Кросс свободным стилем. Квалификация

14.00. Санный спорт. Девушки, двухместные сани. Вторая попытка

14.20. Фристайл. Девушки, слоупстайл. Финал

15.30. Шорт-трек. Девушки, 1000 метров. Финал

15.40. Лыжные гонки. Девушки. Кросс свободным стилем. Финал

15.45. Шорт-трек. Юноши, 1000 метров. Финал

16.00. Лыжные гонки. Юноши. Кросс свободным стилем. Финал

16.00. Керлинг. Смешанные пары, международные команды. Франция/Россия — Канада/Словения

16.00. Хоккей. Юноши. Россия — Канада