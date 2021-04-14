Евгений Плющенко: «Гимн, герб и флаг у нас всегда в сердце»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился впечатлениями от новой формы российских спортсменов, в которой они выступят на Играх в Токио. Согласно решению Спортивного арбитражного суда, на ней не будет государственной символики.

— Герб, гимн и флаг у наших спортсменов должны быть в сердце, в душе и в голове, — сказал Плющенко журналистам. — Конечно, хочется, стоя на верхней ступени пьедестала, слышать российский гимн и видеть флаг страны. Но такое время сейчас, уверен, что наши спортсмены все это преодолеют. Главное — все знают, откуда родом наши спортсмены, за какую страну они выступают и ради чего. Надеюсь, эта ситуация их только раззадорит, добавит спортивной злости, и они покажут классный результат. Экипировка комфортная, стильная, классная, интересная. Я всегда за то, чтобы было и удобно, и стильно. Наши спортсмены на Играх всегда выделяются.

Летние Олимпийские игры в Токио (Япония) пройдут с 23 июля по 8 августа 2021-го.

(Антон Бабошин)