Нойнер рассказала, как добывала алкоголь после победы на Олимпиаде

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Магдалена Нойнер 15 апреля в интервью Sport.de рассказала, как добывала алкоголь после победы на Олимпиаде в Ванкувере-2010.

«В олимпийской деревне алкоголь было достать нереально. И вот после победы я вместе с бобслеистками отправилась в город, захватив сумку-холодильник. Мы купили много всего и очень крепко отпраздновали, еще несколько дней хотелось спать», — заявила Нойнер.

Магдалена Нойнер — двукратная олимпийская чемпионка Ванкувера и 12-кратная чемпионка мира по биатлону.