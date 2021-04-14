Представлена форма российских атлетов на Олимпийских играх в Токио
В среду в Москве Олимпийский комитет России и его официальный экипировщик Zasport представили форму, в которой спортсмены из России выступят на главном старте нынешнего года.
Напомним, что Олимпийские игры в Токио из-за пандемии коронавируса были перенесены с лета прошлого года и пройдут в столице Японии с 23 июля по 8 августа.
Также решением Спортивного арбитражного суда, вынесенным в декабре по делу ВАДА против РУСАДА, российским спортсменам на протяжении двух лет запрещено использовать национальный флаг, гимн и название «Сборная России», в том числе и на форме. В Токио команда выступит под флагом ОКР. Проект экипировки ранее был представлен на исполкоме организации и, по словам главы национального олимпийского комитета Станислава Позднякова, уже одобрен МОК. (Антон Бабошин)
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