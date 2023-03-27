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Сегодня, 12:27

Эксперт ООН рассказал, что представители стран Глобального Юга выступают за допуск россиян на международные соревнования

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Представители стран Глобального Юга (условное собирательное название для государств Африки, Карибского бассейна и Латинской Америки, Океании, а также частично Азии — Прим. «СЭ») выступают за допуск российских спортсменов на международные соревнования.

Об этом на своей странице в Twitter в понедельник сообщила специальный докладчик Совета ООН по правам человека в области культурных прав Александра Ксантаки.

«На прошлой неделе я встретилась со 188 спортсменами со всего мира, — цитирует ТАСС пост Ксантаки в Twitter. — Все выступавшие согласились с тем, что исключение российских атлетов из спорта поднимает важные вопросы. Все ассоциации Глобального Юга, которые выступали, говорили, что россиян нужно допустить как нейтральных спортсменов».

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
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