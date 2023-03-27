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Сегодня, 11:50

НОК Австралии готов принять спортсменов из России на Олимпиаде-2032

Виталий Косик
Корреспондент
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Национальный олимпийский комитет (НОК) Австралии готов принять российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх 2032 года в Брисбене, сообщает глава НОК Австралии Мэтт Кэролл.

«Российские и белорусские спортсмены примут участие в Олимпийских играх 2032 года в Брисбене, несмотря на противодействие федерального правительства Австралии», — заявил Кэролл.

Также он считает, что российские и белорусские спортсмены не являются непосредственными участниками конфликта на Украине, а их отстранение от Олимпиады 2032 года вызовет еще большее разделение в обществе.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

Олимпиада
МОК
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