Великая поблагодарила Брусникину и Хайбулаева за работу в комиссии спортсменов ОКР

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая была переизбрана в комиссию спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР). В своей речи она поблагодарила своих бывших коллег, которые внесли большой вклад в развитие комиссии.

«В последние пять лет комиссия и ее значимость во всем мире только растет, интерес спортсменов в решении разного рода вопросов также растет, — сказала Софья Великая журналистам. — Наша задача обсудить идеи, мысли, найти решения, которые нас устраивают и которые нам нужны. И донести все эти идеи до руководства ОКР и международного сообщества. Мы делаем большую работу. Я хочу выразить благодарность Ольге Брусникиной, которая возглавляла комиссию с 2005 года, я очень благодарна ей за переданные знания. Пять лет — Игры в Токио, Рио, Пхенчхане, теперь Пекине — это сложный период. Я горжусь спортсменами, которые, несмотря на все трудности, запреты, лишения, смогли показать достойный результат, завоевать медали, демонстрировать свою силу всему миру.

Рада, что мне удалось переизбраться в комиссию. И еще хочу сказать большое спасибо Тагиру Хайбулаеву, которое долгое время был членом нашей комиссии. Ты проделал невероятную работу, мы друзья навсегда".