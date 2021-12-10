Бокс, тяжелая атлетика и современное пятиборье не вошли в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе

Бокс, тяжелая атлетика и современное пятиборье не вошли в программу Олимпиады-2028, которая состоится в Лос-Анджелесе (США), сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

МОК опубликовал список из 28 видов спорта на утверждение для включения в программу соревнований. Вопрос включения в программу бокса, тяжелой атлетики и современного пятиборье, не попавших в список, будет рассмотрен на исполкоме МОК в 2023 году.

Для попадания в итоговую программу Олимпиады международным федерациям вышеуказанных видов спорта необходимо будет доказать МОК, что они решили свои проблемы. Международная ассоциация бокса должна будет продемонстрировать решение проблем с финансовой прозрачностью и вопросами судейства. Международная федерация тяжелой атлетики должна обеспечивать целостность, надежность и независимость своей антидопинговой программы, а Международный союз современного пятиборья должен будет сформировать предложения по замене конного спорта и изменению формата соревнований, снижению расходов на проведение турниров и повышению привлекательности вида спорта среди молодежи и широкой публике.

Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 21 июля по 6 августа 2028 года.