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Церемония открытия Олимпиады 2024 года в Париже пройдет на реке Сена

09:11
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Церемония открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже пройдет на реке Сена.

«На реке Сена пройдет самая зрелищная и самая доступная в олимпийской истории церемония открытия. Открытая для всех, открытая для вас», — говорится в заявлении Оргкомитета Париж-2024 в Twitter.

Сообщается, что делегации команд, которые примут участие в Олимпийских играх разместятся на 160 лодках, которые проплывут по реке от моста Аустерлиц до Йенского моста, расположенного в районе Эйфелевой башни.

Посетить церемонию открытия, которая состоится 26 июля 2024 года, смогут не менее 600 тысяч зрителей.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/Paris2024/status/1470440508413599745

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Карен Саркисян все материалы автора
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