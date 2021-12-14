Церемония открытия Олимпиады 2024 года в Париже пройдет на реке Сена

Церемония открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже пройдет на реке Сена.

«На реке Сена пройдет самая зрелищная и самая доступная в олимпийской истории церемония открытия. Открытая для всех, открытая для вас», — говорится в заявлении Оргкомитета Париж-2024 в Twitter.

Сообщается, что делегации команд, которые примут участие в Олимпийских играх разместятся на 160 лодках, которые проплывут по реке от моста Аустерлиц до Йенского моста, расположенного в районе Эйфелевой башни.

Посетить церемонию открытия, которая состоится 26 июля 2024 года, смогут не менее 600 тысяч зрителей.