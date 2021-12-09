Поздняков назвал дипломатический бойкот Игр в Пекине бессмысленным

Глава ОКР Станислав Поздняков назвал анонсированное присутствие президента России Владимира Путина на Олимпийских играх в Пекине дополнительным фактором мотивации для спортсменов, а дипломатический бойкот, объявленный рядом стран, считает контрпродуктивным шагом.

— Со спортивной точки зрения подобные демарши являются бессмысленными, — отметил Поздняков. — Олимпийское движение дистанцируется от политики, а данные заявления носят исключительно политический характер. Лично я не могу поддерживать такую позицию — многие хорошо помнят попытки политически мотивированных бойкотов Игр в 1980 и 1984 годах. Спустя годы многие участники тех событий говорили, что это контрпродуктивные и абсолютно неправильные решения. Мы надеемся, что эти заявления не омрачат предстоящих Игр. Сочувствую спортсменам тех стран, которые не будут ощущать поддержку своих руководителей на этом крупнейшем спортивном форуме. В этом плане нашим атлетам повезло. Как уже заявил глава российского государства, он будет присутствовать на Играх, и это станет дополнительным мотивирующим фактором для всех членов делегации ОКР.

Напомним, что к дипломатическому бойкоту Игр, объявленному США, уже присоединились Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.