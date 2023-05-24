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Керлингистка Сидорова: «Сказала бы МОК, что у меня нейтральная позиция»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская керлингистка Анна Сидорова в интервью «СЭ» рассказала, что поехала бы на Олимпийские игры при нынешних критериях Международного олимпийского комитета.

— Вы верите в свое участие в Олимпиаде через три года?

— Наверное, не мое, а сборной России с другими именами.

— Но вы выиграли чемпионат страны.

— Меня и сейчас позвали в сборную. Я не пошла.

— Окей, наступает 2025 год. Допустим, вы все еще выигрываете на уровне страны. Вам говорят: «Поедешь со своей командой на Олимпиаду?» Вы что, откажетесь?

— Для этого нужно еще два года прожить, а тут солнечные затмения, магнитные бури, апокалипсис. Но допустим — какие там критерии?

— Не относиться к силовым структурам и не поддерживать публично СВО. По сути, все.

— Я не в ЦСКА, не в «Динамо», военнослужащей не была никогда. Папа был военным — это повод?

— Ну сын за отца не отвечает. То есть поедете и предательством это не считаете?

— На мой взгляд, я не предатель, а, наоборот, патриот. Представляю интересы страны. Все и так знают, откуда Сидорова. Атрибутика в виде цвета флага на спине — это лишь символ. В честь меня гимн звучал много раз. Сама лично мало знаю спортсменов, которые бы сказали «не поеду». Потому что для нас это жизнь в абсолютных лишениях. Ты гробишь здоровье, в постоянных травмах, не видишь близких, родных, ты лишен отношений. Не во всех видах спорта, ты можешь выиграть Олимпиаду в 15 и жить дальше как хочешь. Мы тратим десятилетия. И отказаться от возможности... Мы же соревнуемся не только потому, что — страна, флаг! А потому что внутри есть запал стать лучше всех. Даже без «России» на спине все будут знать, что вот русская спортсменка — она выиграла. А гимн сыграют, когда домой вернусь. Допускаю, если кто-то другого мнения. В этом и наша прелесть — быть разными.

— Но это не 2018 или 2022 год, в этот раз будет некая комиссия. Возможно, вам придется явиться на Zoom-встречу, где вас могут спросить о позиции.

— Хорошо, появляюсь в Zoom. Они говорят: «Вы не должны поддерживать, высказываться за или против». Отвечаю: у меня нейтральная позиция, потому что я — спортсмен вне политики, не разбираюсь во всех этих моментах. Это не касается конкретно нынешней ситуации, а вообще. Не могу разбираться во всем. Даже если бы туда полезла, что я могла бы делать? Читать СМИ. Какие? В одних пишут одно, в других — противоположное, — сказала Сидорова.

Полностью интервью с Анной Сидоровой читайте на сайте «СЭ».

Олимпиада
Анна Сидорова
МОК
9
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