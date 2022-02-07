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Сегодня, 12:50

Нидерландская конькобежка Вюст выиграла золото Олимпиады в Пекине на дистанции 1 500 метров

Роман Шишов
Корреспондент
Ирен Вюст.
Фото Reuters

Нидерландская конькобежка Ирен Вюст выиграла золото Олимпиады в Пекине на дистанции 1 500 метров. При этом она установила новый олимпийский рекорд.

Второе место заняла японка Михо Такаги. Замкнула тройку еще одна представительница Нидерландов Антуанетта де Йонг.

Лучшей из россиянок стала Елизавета Голубева, занявшая седьмое место. Евгения Лаленкова стала девятой, а Елена Сохрякова — 22-й.

Отметим, что для 35-летней Вюст это шестая золотая медаль Олимпийских игр.

Коньки

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

1 500 м

Финал

1. Ирен Вюст (Нидерланды) — 1.53,28
2. Михо Такаги (Япония) — +0,44
3. Антуанетта де Йонг (Нидерланды) — +1,54
4. Айано Сато (Япония) — +1,64
5. Марейке Груневуд (Нидерланды) — +1,69
6. Франческа Лоллобриджида (Италия) — +1,92
7. Елизавета Голубева (Россия) — +2,02
8. Нана Такаги (Япония) — +2,06
9. Евгения Лаленкова (Россия) — +2,46
10. Бриттани Боу (США) — +2,53...
22. Елена Сохрякова (Россия) — +6,30

Олимпиада
Евгения Лаленкова
Елена Сохрякова
Ирен Вюст
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