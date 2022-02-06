Румянцев: «У меня не было улыбки, был оскал»

Российский конькобежец Александр Румянцев, занявший шестое место на дистанции 5 000 метров на Олимпиаде в Пекине, отметил, что победа шведа Нильса ван дер Пула не стала для него сюрпризом.

По словам россиянина, гонка внушает оптимиз перед дистанцией 10 000 метров.

«Победа шведа — не сюрприз, он на этой дистанции регулярно выигрывает, — отметил Румянцев. — Это его стиль, шел сначала не первый.

По себе могу сказать, что медали нет — остальное не важно. Но эта гонка вселяет оптимизм, моя коронная дистанция — 10000 метров. У меня не было улыбки, был оскал".

«На лед жаловаться не буду. Хоккеисты пришли бы, если бы не Захаров? Даже не знаю. Ковальчук сказал, что не обижается на Захарова? Я тоже не обижаюсь! Мы с ним живем вместе. Я бы сам с удовольствием сходил на хоккей, но боюсь, что с графиком не получится», — добавил Румянцев.

Напомним, что второе место занял Патрик Руст (Нидерланды), замкнул тройку Халлйейр Энгебротен (Норвегия). Россинин Сергей Трофимов занял четвертое место.