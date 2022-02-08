Анастасия Заварзина отказалась комментировать «бронзу» Вика Уайлда на Олимпиаде в Пекине

Бронзовый призер Сочи-2014 в сноуборде Алена Заварзина коротко отреагировала на то, что ее бывший муж, Вик Уайлд, выиграл «бронзу» на Олимпиаде в Пекине.

«Не даю комментарии», — написала Заварзина в Instagram.

Анастасия Заварзина. Фото Instagram

Уайлд родился в Вашингтоне (США). После женитьбы на Заварзиной получил российское гражданство.

На Олимпиаде-2014 в Сочи в составе сборной России выиграл две золотых медали.

В конце 2018 года Заварзина ушла из спорта ради изучения дизайна. В декаюре 2021 года она объявила о разводе с мужем. Спортсмены поженились в 2011 году.