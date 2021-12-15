Вяльбе рассказала о медальном плане российских лыжников на Олимпиаду в Пекине

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о медальном плане сборной России на Олимпиаду в Пекине (Китай).

«У нас, по комплексной целевой программе, одна золотая, одна-две серебряные и одна-две бронзовые медали», — приводит ТАСС слова Вяльбе.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Ранее Вяльбе сообщила, что сборная России пройдет предолимпийский сбор в Италии.