Вяльбе рассказала о медальном плане российских лыжников на Олимпиаду в Пекине
12:58
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о медальном плане сборной России на Олимпиаду в Пекине (Китай).
«У нас, по комплексной целевой программе, одна золотая, одна-две серебряные и одна-две бронзовые медали», — приводит ТАСС слова Вяльбе.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Ранее Вяльбе сообщила, что сборная России пройдет предолимпийский сбор в Италии.
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