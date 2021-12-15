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Вяльбе рассказала о медальном плане российских лыжников на Олимпиаду в Пекине

12:58
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о медальном плане сборной России на Олимпиаду в Пекине (Китай).

«У нас, по комплексной целевой программе, одна золотая, одна-две серебряные и одна-две бронзовые медали», — приводит ТАСС слова Вяльбе.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Ранее Вяльбе сообщила, что сборная России пройдет предолимпийский сбор в Италии.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13204219

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Иван Торопцев все материалы автора
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