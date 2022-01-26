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Сегодня, 14:50

«Меньше всего нас интересуют проблемы норвежцев». Дементьев — о коронавирусе у лыжниц

Евгений Дементьев отреагировал на выявление коронавируса у норвежских лыжниц
Микеле Антонов

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на выявление коронавируса у двух норвежских лыжниц.

«Никогда с таким не сталкивался. Не хотелось бы, чтобы из-за кого-то кто-то лишался своей заветной мечты. В любом случае нам придется долго жить с ковидом. Не хотелось бы, чтобы мы потеряли зрелище на Олимпиаде. Без норвежцев все равно будет неинтересно. Олимпийские игры должны быть красивым спектаклем для всех, чтобы наши победили. Хотелось бы, чтобы Игры прошли как можно лучше. Но меньше всего нас интересуют проблемы норвежцев. Не хотелось бы, чтобы эти проблемы перешли на нашу команду», — сказал Дементьев «СЭ».

Положительные тесты на коронавирус сдали лыжницы Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг. На данный момент спортсменки находятся на сборах в Италии, где готовятся к Олимпиаде в Пекине.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Олимпиада
Коронавирус
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