Сундбю поделился мнением о ситуации с коронавирусом в сборной Норвегии перед стартом Олимпиады

Двукратный олимпийский чемпион Мартин Сундбю поделился мнением о ситуации с коронавирусом в сборной Норвегии по лыжным гонкам перед Олимпиадой.

«Это бесчеловечная ситуация. Но преимущество в том, что команда едина. Каждый переживает свой кризис, но пока что все держатся вместе, кроме Анне Кьерсти и Хейди. Это небольшое преимущество, ведь больше никто не находится в зоне риска. Это может помочь членам команды легче прожить эти дни», — приводит слова Сундбю NRK.

Ранее стало известно, что тренер команды Арильд Монсен, а также лыжницы Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг сдали положительные тесты на коронавирус. Из-за этого сборная перенесла вылет в Пекин на Олимпиаду.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.