Сборная Китая по шорт-треку выиграла золото Олимпиады после дисквалификации США в полуфинале

Сборная Китая по шорт-треку выиграла золото Олимпиады в Пекине в смешанной эстафете.

Второе место заняла команда Италии. Замкнула тройку Венгрия.

Отметим, что в полуфинале произошел скандальный эпизод. Китайские спортсмены финишировали на третьем месте и не должны были проходить в финал.

Однако после забега судьи за нарушение правил передачи эстафеты дисквалифицировали сразу две команды — сборную США, которая финишировала первой, и сборную России, которая финишировала четвертой. При этом к передаче эстафеты со стороны китайской команды также были вопросы.

В итоге место США по решению судей в финале заняла команда Китая.

Для сборной страны-хозяйки Игр это первая золотая медаль на Олимпиаде в Пекине.

Шорт-трек

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины/Женщины

Эстафета

Финал

1. Китай (Цюй Чуньюй, Фань Кэсинь, У Дацзин, Жэнь Цзы Вэй) — 2.37,34

2. Италия (Арианна Фонтана, Мартина Вальчепина, Пьетро Сигел, Андреа Кассинелли) — 2.37,36

3. Венгрия (Петра Ясапати, София Коня, Лю Шаоан, Шандор Лю Шаолинь) — 2.39,19

4. Канада (Флоренс Брюней, Ким Бутен, Стивен Дюбуа, Джордан Пайерр-Джилль) — 2.40,90