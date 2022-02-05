Российская шорт-трекистка Просвирнова вышла в четвертьфинал Олимпиады в Пекине
Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова вышла в четвертьфинал Олимпиады в Пекине на дистанции 500 метров.
Просвирнова заняла второе место в своем квалификационном забеге, показав результат 43,331 секунды.
Также в следующую стадию пробилась россиянка Елена Серегина, которая стала второй в своем забеге с результатом 43,605 секунды.
Другая россиянка Екатерина Ефременкова не смогла пробиться в четвертьфинал.
Шорт-трек
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
500 м
Квалификация
Сельма Поутсма (Нидерланды) — 43,472
Флоренс Брюней (Канада) — 43,477
Фань Кэсинь (Китай) — 43,275
Софья Просвирнова (Россия) — 43,331
Ким Бутен (Канада) — 42,732
Петра Ясапати (Венгрия) — 42,848
Мааме Бини (США) — 42,919
Сюзанне Схултинг (Нидерланды) — 42,379
Элисон Шарль (Канада) — 42,991
Арианна Вальчепина (Италия) — 43,070
Арианна Фонтана (Италия) — 42,940
Чжан Юйтин (Китай) — 43,233
Чхве Мин Чон (Корея) — 42,853
Мартина Вальчепина (Италия) — 43,606
Ксандра Велзебур (Нидерланды) — 42,563
Цюй Чуньюй (Китай) — 42,691
Сумире Кикути (Япония) — 42,829
Кристен Сантос (США) — 43,579
Елена Серегина (Россия) — 43,605
Энн Десмет (Бельгия) — 43,702