Российская шорт-трекистка Просвирнова вышла в четвертьфинал Олимпиады в Пекине

Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова вышла в четвертьфинал Олимпиады в Пекине на дистанции 500 метров.

Просвирнова заняла второе место в своем квалификационном забеге, показав результат 43,331 секунды.

Также в следующую стадию пробилась россиянка Елена Серегина, которая стала второй в своем забеге с результатом 43,605 секунды.

Другая россиянка Екатерина Ефременкова не смогла пробиться в четвертьфинал.

Шорт-трек

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

500 м

Квалификация

Сельма Поутсма (Нидерланды) — 43,472

Флоренс Брюней (Канада) — 43,477

Фань Кэсинь (Китай) — 43,275

Софья Просвирнова (Россия) — 43,331

Ким Бутен (Канада) — 42,732

Петра Ясапати (Венгрия) — 42,848

Мааме Бини (США) — 42,919

Сюзанне Схултинг (Нидерланды) — 42,379

Элисон Шарль (Канада) — 42,991

Арианна Вальчепина (Италия) — 43,070

Арианна Фонтана (Италия) — 42,940

Чжан Юйтин (Китай) — 43,233

Чхве Мин Чон (Корея) — 42,853

Мартина Вальчепина (Италия) — 43,606

Ксандра Велзебур (Нидерланды) — 42,563

Цюй Чуньюй (Китай) — 42,691

Сумире Кикути (Япония) — 42,829

Кристен Сантос (США) — 43,579

Елена Серегина (Россия) — 43,605

Энн Десмет (Бельгия) — 43,702