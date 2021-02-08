Проблема с центрами — главная головная боль для нашей команды

До Олимпиады-2022 остался год. Федерация хоккея Канады в среду объявила состав руководящего штаба сборной — его возглавил генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг. За оставшееся время может случиться что угодно — коронавирус пока никуда не делся. Но, судя по готовности канадцев, они намерены идти до конца и повезти в Пекин всех сильнейших. «СЭ» попробовал определить примерные составы претендентов на медали — и ранжировал их по уровню игроков.

Канада

Канада на Олимпиаде-2022. Фото «СЭ»

Годы идут, но расклады — с некоторыми оговорками — остаются примерно такими же. Канада — безусловный фаворит. Со времен побед на крупнейших турнирах с участием всех сильнейших (Ванкувер-2010, Сочи-2014, Торонто-2016) ситуация тем не менее изменилась в худшую для нее сторону. Сохранила свою силу лишь атака, где отлично сочетается лучшее, что есть в хоккее на сегодняшний день: скорость, опыт, мастерство, баланс, глубина. Даже если из всех остальных сборных сделать одну команду, то в нападении она не будет превосходить Канаду.

Защитники — другая история. Если многие эксперты всерьез рассматривают кандидатуру Уэбера, которому в Пекине будет уже 36, то здесь все не так уж здорово относительно лучших образцов самих себя из недавнего прошлого. Выбор классных универсалов стал поменьше, а способность талантливых Теодора, Макара и Хэмилтона так же полезно действовать как в атаке, так и в обороне вызывает сомнения. Почти безальтернативный Прайс в воротах, который с возрастом начал сдавать, тоже бросается в глаза. Ни Биннингтон, ни Харт при всех своих достоинствах не вызывают доверия применительно к большим целям.

США

США на Олимпиаде-2022. Фото «СЭ»

Сборная США похожа на команду, которая потенциально может замахнуться на золото — если мы будем рассуждать категориями чистого хоккейного мастерства. Например, в нашей версии американского состава не нашлось места Годро. Звездно-полосатым ранее не хватало умения действовать по системе и терпеть, чтобы получить шанс на победу. Отсюда и частые сложности с более организованными и дружными европейскими соперниками. Но на бумаге это самая сбалансированная команда для Пекина-2022 с элитными бомбардирами и топ-вратарем Хеллибаком.

Швеция

Швеция на Олимпиаде-2022. Фото «СЭ»

Сборная Швеции обладает самой талантливой обороной, где количество претендентов на место в основном составе почти как на конкурс в элитный университет. Защитники уровня Клефбома и Андерссона легко могли бы претендовать на попадание в российскую, финскую и чешскую команды. Однако в атаке не хватает суперзвезд, способных в критический момент взять ответственность на себя и решить эпизод в свою пользу. Бэкстрем уже в возрасте, а молодой Петтерссон в нынешнем сезоне, играя в не самом мощном Северном дивизионе, скорее разочаровывает. Ровный и глубокий состав все-таки способен стать проблемой для любого соперника, особенно если в воротах Маркстрем сумеет достойно заменить Лундквиста.

Финляндия

Финляндия на Олимпиаде-2022. Фото «СЭ»

Сборной Финляндии приходится верить в опытного Раска и рассчитывать на системный хоккей. При этих вводных стремление биться друг за друга и умение терпеливо работать по заданию значат больше, чем наличие звезд. Сборная России образца Сочи-2013 это прекрасно подтвердит. Вдобавок ко всему у финнов будет шикарное первое звено во главе с Барковым. По сумме мастерства оно точно не уступит любой другой тройке на турнире.

Чехия

Чехия на Олимпиаде-2022. Фото «СЭ»

А вот чехи в своем нынешнем виде — это лишь осколки былого величия с огромными провалами в обороне и нестабильными вратарями. Удивить в отдельном матче они могут, если забьют первыми и грамотно сыграют по счету. Вряд ли больше. Сборная Швейцарии в сравнении с ними не уступает, хотя, кроме защитника Йоси, там нет звезд первой величины.

Россия

Россия на Олимпиаде-2022. Фото «СЭ»

В Россию и ее шансы отстоять олимпийский титул можно лишь верить. Как ни крути всех кандидатов, слепить из них сбалансированную команду сложнее, чем выложить слово «вечность» герою знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсена. Линия центральных нападающих — это одновременно боль, тоска, слезы и печаль. Не становящийся моложе Малкин, не выделяющиеся даже в аутсайдерах Наместников и Анисимов, чаще играющий на краю, чем в центре, Барбашев. В КХЛ хорошо смотрятся Шипачев и Андронов, но веры в то, что эти ветераны будут эффективны в формате «лучшие против лучших», нет и на грамм. Время Морозова, видимо, придет позднее. Пока он при всем своем прогрессе не выглядит доминирующей фигурой даже в СКА.

Лучший вратарь мира Василевский и более качественная, чем на предыдущих турнирах, линия обороны способны дотащить- сборную Россию до медалей при удачном стечении обстоятельств. Что-то большее будет чудом. Обилие классных крайних нападающих ранее к успеху нашу команду не приводило. Существуют обоснованные сомнения относительно доступности Панарина (политический момент), Тарасенко (здоровье) и Радулова (возраст и предыстория взаимоотношений с руководством сборной). Даже если все доедут до Пекина, то всерьез рассчитывать на золото сейчас способен только безудержный мечтатель.