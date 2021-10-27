Украине грозит отъем флага на Олимпиаде-2022. У нее большие проблемы с ВАДА

Украинский Национальный антидопинговый центр (НАДЦ) обвиняется в обмане международного спортивного сообщества.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заявило о раскрытии на Украине схемы, помогавшей спортсменам избегать неприятностей во время тестирования на запрещенные вещества. В результате расследования, которое носило условное называние «Операция «Геркулес», были обнаружены доказательства, что украинское Национальное антидопинговое агентство систематически предупреждало своих «клиентов» о грядущем визите инспекторов для внесоревновательного контроля. Это грубейшее нарушение кодекса ВАДА, которое почти наверняка обернется дисквалификацией агентства и лишением сборной Украины флага. Вопрос только в том, на какой срок и затронут ли санкции Олимпиаду-2022 в Пекине.

Систематический характер и дерзость незаконных практик

— «Операция «Геркулес» выявила убедительные доказательства, что антидопинговое агентство Украины связывалось со спортсменами по телефону или через тренеров, чтобы попросить их явиться на следующий день для тестирования, — приводит ТАСС слова главы отдела расследований ВАДА Гюнтера Янгера. — Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что агентство с 2012 года использовало эту практику перед важными международными соревнованиями. Более того, были случаи, когда вся национальная команда приходила в агентство для тестирования, что сводит на нет эффект внезапности проверок.

Здесь надо объяснить, что большинство допинговых препаратов сейчас применяется длительными курсами и предупреждение за один день навряд ли спасет спортсмена от разоблачения. Что подтверждает достаточно большое количество пойманных в последние годы на допинге украинцев. Однако у заранее проинформированного нарушителя, во-первых, есть возможность пропустить проверку, отделавшись лишь «флажком» за недоступность для допинг-контроля. А во-вторых, за сутки теоретически можно предпринять какие-то действия для того, чтобы замаскировать прием запрещенки. Поэтому кодекс ВАДА жестко оговаривает, что внесоревновательное тестирование должно быть внезапным. По идее, инспектор даже не должен звонить спортсмену, если проверяющий стоит перед закрытой дверью, а атлет по каким-то причинам ему не открывает.

Ранее украинские спортсмены в интервью проговаривались о незаконной практике — после этих заявлений и началось расследование. «Операция «Геркулес» подняла серьезные вопросы о корректности методов тестирования и компетентности некоторых сотрудников украинского антидопингового центра, — отметил Гюнтер Янгер. — Для нас очевидны систематический характер и дерзость незаконных практик, что свидетельствует о серьезных организационных недостатках в национальной антидопинговой организации. Результаты расследования будут переданы в комитет ВАДА по соответствию, который представит рекомендации исполнительному комитету о признании НАДЦ не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу».

Управится ли ВАДА за три месяца?

Ко всему прочему следователи ВАДА выяснили, что в 2021 году украинское агентство сознательно предоставило результаты проверки по крайней мере шести образцов, взятых в соревновательный период, под видом проб, отобранных во внесоревновательный период. Это было сделано для того, чтобы спортсмены, не имеющие нужного количества внесоревновательных проб, смогли выступить на Олимпиаде в Токио. Повторный анализ этих шести проб не выявил наличия в них допинга. Тем не менее обман ВАДА и МОК налицо, ведь большая группа спортсменов из Нигерии, Кении, Белоруссии и других стран оказалась за бортом Игр-2020 именно из-за нехватки внесоревновательных тестов.

В ходе «Операции «Геркулес» также расследовались утверждения о допинговой схеме в Федерации легкой атлетики Украины, но эта гипотеза не нашла подтверждения. Однако были выявлены доказательства против сотрудника федерации по делу о незаконном обороте эритропоэтина. Обвиняемый отрицает все подозрения, но дальнейшие расследования по этому делу будет проводить дисциплинарный орган World Athletics. Если информация об ЭПО подтвердится, дилера ждет как минимум четырехлетняя дисквалификация. Впрочем, и без нее у украинского спорта большие проблемы. Лишение флага сборной Украины на предстоящих Олимпийских играх более чем реально — если конечно, бюрократические проволочки не затянут приговор более чем на три месяца.

Напомню, что из-за санкций ВАДА в 2020 году на два года была лишена флага сборная России. В этом году подобные наказания введены в отношении спортсменов из Таиланда, Индонезии и КНДР. Лишение флага распространяется на чемпионаты мира и Олимпийские игры и теоретически может ударить по сборной Украины и в финале футбольного ЧМ, если украинская команда отберется на турнир в Катаре. Правда, все эти дисциплинарные дела — дело не быстрое, и теоретически санкции ВАДА можно оспорить в арбитражном суде, что также может существенно затянуть процесс. Однако перед Олимпиадой-2016 ВАДА управилось с санкциями против россиян за три месяца, но тогда обвинения касались в том числе государственных органов. В случае с Украиной пока дело идет только о злоупотреблениях лишь в антидопинговой организации.

Никаких официальных комментариев Национальный антидопинговый центр Украины пока не дал. Четыре года назад эта организация поддерживала требование об отстранении России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. «Спортивные лидеры и организации России не должны быть допущены к участию в Олимпийских играх, поскольку они намеренно нарушали права чистых спортсменов», — говорилось в заявлении, подписанном украинской стороной.