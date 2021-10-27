100 дней до Пекина. На Олимпиаду поедут две сотни россиян

Через три с небольшим месяца в столице Китая откроются XXIV Олимпийские зимние игры.

Весь нынешний год — очень жаркая пора для Олимпийского комитета России. Всего два с половиной месяца назад закончились многострадальные летние Игры в Токио, а уже в среду мир отмечает важную дату — остается ровно 100 дней до того момента, как в Пекине зажжется огонь зимней Олимпиады.

Поэтому времени даже на короткую передышку почти нет. Как отмечает и руководитель ОКР Станислав Поздняков, 100 дней — достаточно короткий срок. Нужно утвердить планы заключительного этапа подготовки, внести последние организационные, логистические, антиковидные коррективы. Чтобы отправиться покорять Поднебесную во всеоружии.

Станислав Поздняков, Виктор Майгуров и Елена Вяльбе. Фото ОКР

Жизнь внутри периметра

Между прочим, в процессе подготовки самих Игр в последние дни произошло два важнейших события. Состоялась генассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК), на которой подробно обсуждался ход подготовки Пекина к Играм, а представители оргкомитета и НОК Китая выступили с подробной презентацией. А потом ими же был опубликован долгожданный свод правил и ограничений, которые должны будут соблюдать участники предстоящей Олимпиады.

— Тот опыт, который накопила олимпийская семья за время Олимпиады в Токио, может и должен быть использован, в том числе и для совершенствования всех актуальных процессов, — сказал Поздняков журналистам в среду. — Внимательно изучив регламент проведения Игр в Пекине, мы поняли, что так и произошло. Как вы помните, в столице Японии была очень сложная логистика, в том числе в части заезда и отъезда команд. Например, правила, которые раньше предполагали прибытие не ранее чем за пять дней до старта и выезд строго за два дня после выступлений, организаторами смягчены и сделаны более гибкими. Спортсмены могут выбирать даты, которые более всего приближены к их программе подготовки к соревнованиям. Если кому-то нужно приехать за неделю до начала, им готовы пойти навстречу. В этом смысле интересы спортсменов соблюдены полностью. А правило отъезда в течение 48 часов теперь носит рекомендательный характер, и у участников есть возможность при желании остаться до церемонии закрытия, став частью глобального спортивного праздника.

Также небольшие сборные, с количеством участников от 5 до 20, могут прибывать в Китай централизованно. Для них будут организованы специальные чартеры из крупных авиационных хабов. При этом принцип передвижения олимпийцев между местами проживания и соревнований будет более строгим, чем в Токио. И уже знакомые всем ежедневные тесты на коронавирус никуда не делись.

Станислав Поздняков. Фото Наталья Пахаленко/ОКР

— У членов делегаций не будет физической возможности покидать олимпийский периметр, — объяснил глава ОКР. — Как вы знаете, олимпийские объекты расположены в трех кластерах, между которыми будет организовано железнодорожное сообщение. Думаю, это верное решение, которое поможет избежать инцидентов, имевших место в Токио, и соблюдать все антиковидные меры. Вкупе с ежедневным тестированием, которое будет обязательным для всех членов делегаций, такая система позволит свести к минимуму риски и для участников, и для жителей Пекина.

Много разговоров ходит и вокруг требований к вакцинации участников будущих Игр. Ранее, напомним, организаторы заявили, что все, кто не получил прививку от COVID-19, могут приехать в Пекин. Однако после прибытия таким спортсменам, тренерам и официальным лицам предстоит пройти карантин длиной в 21 день. А как же быть, к примеру, нашим фигуристкам? В списке кандидатов в женском одиночном катании очень много девушек, которые не могут сделать прививки, ведь им еще нет 18 лет.

— Все знакомые со спортом люди скажут вам, что карантин такой продолжительности делает почти бессмысленным участие атлета в Олимпиаде, — подчеркнул Поздняков. — Поэтому мы уверены, что все члены нашей команды, которые еще не поставили прививки, сделают это. А кто-то ревакцинируется. Что касается несовершеннолетних спортсменов, то пока Минздрав не даст соответствующее разрешение, их вакцинация исключена по понятным причинам. И главное. В опубликованных правилах говорится, что каждый такой случай будет рассматриваться индивидуально. По общению с коллегами из оргкомитета можно сделать вывод, что трехнедельного карантина к таким участникам применяться не будет.

216 спортсменов

Не так давно ОКР опубликовал расширенный список кандидатов на поездку в Пекин в составе олимпийской сборной, в котором оказалось почти 600 человек. Теперь же Поздняков уточнил: предполагается, что в окончательный список попадет чуть более трети — 216 человек.

— Вместе с тренерами, персоналом, официальными лицами размер делегации составит около 450 человек, — сказал Поздняков журналистам. — На настоящий момент российские атлеты получили 102 олимпийские лицензии, большая часть из которых — не именные. Каждая федерация будет распределять их накануне Игр. Таким образом, сейчас мы располагаем примерно половиной от ожидаемого количества лицензий.

Остальные путевки спортсмены-зимники будут добирать уже в новом сезоне, который в большинстве дисциплин начнется в течение месяца. Еще один примечательный факт — на днях тесты на олимпийской трассе в Китае завершили скелетонисты и бобслеисты. Они стали первыми спортсменами, увидевшими олимпийские объекты Пекина.

— В общей сложности оргкомитетом Олимпийских игр в Пекине запланировано 10 тестовых соревнований, — отметил Поздняков. — По словам руководителей крупнейших международных федераций, с которыми я общался в ходе сессии АНОК, нареканий к качеству спортивных объектов нет — соревнования и тренировки будут проходить на новейших и современных аренах и площадках. За оставшееся до Игр время представители ряда видов спорта также получат возможность провести тренировочные недели.

Что касается дат и мест проведения заключительных предолимпийских сборов, то сейчас этот вопрос, по словам Позднякова, в стадии согласования. Подготовка всех спортсменов идет в плановом режиме.

— Мы намерены, как и перед Токио, максимально использовать свои географические преимущества и проводить последние перед Играми сборы в регионах, близких к Пекину по климатическим условиям и часовому поясу, — заявил глава ОКР. — Чтобы адаптация спортсменов в Китае проходила более гладко. У нас есть определенные задумки — Центральная, Западная, Восточная Сибирь.

Презентация тредбана — специального тренажера для отработки техники лыжного хода.

А тем временем уникальный инструмент для подготовки лыжников, биатлонистов и двоеборцев в среду открылся прямо в здании ОКР в Москве. В помещении Инновационного центра начал работу тредбан — специальный тренажер для отработки техники лыжного хода. Теперь сразу у нескольких национальных федераций есть уникальный инструмент. Раньше российские спортсмены могли пользоваться тредбаном только во время зарубежных сборов.

— Хочу поблагодарить ОКР, руководителя Инновационного центра Александра Грушина, — сказал руководитель Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. — Мы вместе работаем уже не первый год, проводим тестирование спортсменов на том оборудовании, которое было здесь и до этого. Даже региональные команды уже подключаются к процессу, не говоря о сборных. А появление тредбана, уникального в своем роде в России, — не только функциональная диагностика, но и накопление базы данных наших лучших спортсменов в плане техники. Это важно в любом виде спорта. Молодой атлет, например, может здесь получить информацию о том, как двигаются наши ведущие лыжники и биатлонисты, и рекомендации по дальнейшей работе.

Презентация тредбана — специального тренажера для отработки техники лыжного хода.

Как сказал собравшимся Поздняков, дорогостоящий тренажер наверняка будет востребован. В планах также установка еще одного тредбана совместно с Минспорта на федеральной тренировочной базе в Сочи.

— Главное — результаты спортсменов, которые могут на этом тредбане тестировать функциональное состояние, отрабатывать технику, — считает глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. — Уверена, что такое оборудование будет востребовано и здесь, и в Сочи. В ближайшем будущем вам здесь еще придется расписание составлять для всех желающих. А еще один немаловажный момент — мы теперь не будем оставлять информацию о состоянии и возможностях наших спортсменов за пределами страны.

Как заметил Поздняков, в программу на подготовку к пекинской Олимпиаде уже заложена часть средств на следующее четырехлетие и Игры в Кортина-д'Ампеццо и Милане. Стратегия ОКР заключается в том, чтобы обращать внимание не только на кандидатов на поездку на ближайший турнир, но и на будущих олимпийцев. И покупка тредбана в эти планы отлично вписывается.