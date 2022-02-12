За сутки на Олимпиаде в Пекине выявили 8 новых случаев заражения коронавирусом

На Олимпиаде в Пекине выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на официальном сайте Игр.

11 февраля на Олимпиаду прибыл 81 человек, из них 59 — спортсмены и официальные лица и 22 — «представители других заинтересованных сторон». Положительные тесты на коронавирус сдали 8 человек, из них 4 — спортсмены и официальные лица, еще 4 — иные лица, связанные с проведением Олимпиады.

Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля.