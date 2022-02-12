Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Онлайн Статьи Видео
Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022

Сегодня, 06:31

За сутки на Олимпиаде в Пекине выявили 8 новых случаев заражения коронавирусом

Сергей Разин
корреспондент

На Олимпиаде в Пекине выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на официальном сайте Игр.

11 февраля на Олимпиаду прибыл 81 человек, из них 59 — спортсмены и официальные лица и 22 — «представители других заинтересованных сторон». Положительные тесты на коронавирус сдали 8 человек, из них 4 — спортсмены и официальные лица, еще 4 — иные лица, связанные с проведением Олимпиады.

Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля.

Коронавирус
0
Читайте также
Почему тесты Валиевой пришли только после золота? В Стокгольме их проверяли в два раза дольше обычного
«Россия гонится за медалями любой ценой, а ребенок является пешкой в их спортивно-политической игре»: что пишут о допинге Валиевой западные СМИ
Реклама
Материалы сюжета: Ковид против спорта: Олимпиада, европейский футбол, КХЛ и другие лиги
В России за сутки выявили 203 949 новых случаев заражения коронавирусом
«Вашингтон» справился и без Овечкина, а Кучеров триумфально вернулся в состав
Матч женской Лиги чемпионов «Ростов-Дон» — «Бухарест» перенесли из-за коронавируса
В России за сутки выявили 197 067 новых случаев заражения коронавирусом
Малкин покинул ковид-протокол НХЛ, но пропустит матч с «Оттавой»
За сутки на Олимпиаде в Пекине выявили 9 новых случаев заражения коронавирусом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 12 февраля
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости