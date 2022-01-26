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Пекин-2022

Сегодня, 15:25

«Все может быть, никто никаких гарантий не дает». Роднина — о возможной отмене Олимпиады

Роднина высказалась о возможной отмене Олимпиады
Роман Шишов
Корреспондент

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась относительно возможной отмены зимних Олимпийских игр в Пекине из-за пандемии коронавируса.

«Я же не организатор соревнований, сложно сказать. Все может быть, здесь никто никаких гарантий не дает, — цитирует RT Роднину. — Тем не менее с учетом того, под каким контролем отправляются на Игры и будут на них находиться все спортсмены, думаю, Олимпиада пройдет в полном объеме. Этого хотят и участники, и делегации стран, и сами организаторы. К тому же не стоит забывать, что молодежный чемпионат мира по хоккею, который отменили из-за коронавируса, проводится каждый год.

Олимпийские игры же проходят раз в четыре года, и подготовка к ним более тщательна. Спортсмены будут вдвойне следить за своим здоровьем. Не умею гадать на кофейной гуще. Все решается по мере поступления. Главное — предупредить любую ситуацию. Стоит ли спортсменов селить отдельно? Я на многих соревнованиях и так любила жить одна. Так что для многих атлетов это будет вполне себе хорошим вариантом", — сказала Роднина RT.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/953647-rodnina-otmena-oi
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