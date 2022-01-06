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ВОЗ сообщила, что проведение Олимпиады в Пекине не представляет опасности

20:29
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Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что проведение зимних Олимпийских игр в Пекине не представляет опасности в плане распространения коронавируса.

«Как и во время летней Олимпиады, мы работаем с властями Китая и Международным олимпийским комитетом (МОК) по предоставлению технических рекомендаций по безопасному проведению зимних Игр, — приводит слова Райана РИА Новости Спорт. — Власти Китая ввели строгие меры и выпустили несколько путеводителей, которые мы продолжаем оценивать вместе с МОК. Уверен, что с учетом полученной информации и крайне серьезных мер, на данный момент мы не видим увеличения риска распространения коронавируса в этом контексте».

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20220106/olimpiada-1766778130.html

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Карен Саркисян все материалы автора
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