КНДР отказалась от участия в Олимпиаде в Китае из-за «враждебных сил»

Северная Корея отказалась от участия в зимних Олимпийских играх в Китае из-за «враждебных сил» и пандемии коронавируса, говорится в письме, которое северокорейский Олимпийский комитет направил в Китай.

«Мы не сможем участвовать в Играх из-за действий враждебных сил и глобальной коронавирусной пандемии, но будем полностью поддерживать и поддерживать все проекты наших китайских товарищей по подготовке грандиозного и прекрасного Олимпийского праздника», — говорится в заявлении КНДР.

В начале сентября 2021 года Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировала Северную Корею до конца 2022 года за пропуск соревнований в Токио летом 2021 года.