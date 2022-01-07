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Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

КНДР отказалась от участия в Олимпиаде в Китае из-за «враждебных сил»

06:10

Северная Корея отказалась от участия в зимних Олимпийских играх в Китае из-за «враждебных сил» и пандемии коронавируса, говорится в письме, которое северокорейский Олимпийский комитет направил в Китай.

«Мы не сможем участвовать в Играх из-за действий враждебных сил и глобальной коронавирусной пандемии, но будем полностью поддерживать и поддерживать все проекты наших китайских товарищей по подготовке грандиозного и прекрасного Олимпийского праздника», — говорится в заявлении КНДР.

В начале сентября 2021 года Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировала Северную Корею до конца 2022 года за пропуск соревнований в Токио летом 2021 года.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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