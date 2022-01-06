МОК подтвердил, что Игры в Пекине пройдут в запланированные сроки
13:58
Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что Олимпиада в Пекине пройдет в запланированные даты. Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля.
«Мы сделаем все, чтобы мечты спортсменов не были разрушены. Но для этого правила безопасности, установленные на Играх, должны стать для атлетов не просто правилами, а образом жизни», — сказал Томас Бах на пресс-конференции.
Ранее глава НОК Швейцарии Ральф Штокли призвал МОК перенести Игры из-за ситуации с коронавирусом. Однако Бах заявил, что Олимпиада в Пекине пройдет в запланированные даты.
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