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Пекин-2022

Сегодня, 08:35

Украину на Олимпийских играх в Пекине представят 45 спортсменов

Роман Шишов
Корреспондент

Украину на зимних Олимпийских играх в Пекине представят 45 атлетов в 12 спортивных дисциплинах, информирует сайте Национального олимпийского комитета (НОК) страны. Это на 12 спортсменов больше, чем на Играх в Пхенчхане.

В команду вошли четыре олимпийских чемпиона: биатлонистки Елена Белосюк (Подгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко и фристайлист Александр Абраменко.

Украинские спортсмены выступят в соревнованиях по биатлону, бобслею, горнолыжному спорту, лыжному двоеборью, лыжным гонкам, санному спорту, скелетону, сноубордингу, а также впервые — в соревнованиях смешанных команд по фристайлу (акробатика) и в женском бобслее (монобоб).

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