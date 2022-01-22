Украину на Олимпийских играх в Пекине представят 45 спортсменов

Украину на зимних Олимпийских играх в Пекине представят 45 атлетов в 12 спортивных дисциплинах, информирует сайте Национального олимпийского комитета (НОК) страны. Это на 12 спортсменов больше, чем на Играх в Пхенчхане.

В команду вошли четыре олимпийских чемпиона: биатлонистки Елена Белосюк (Подгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко и фристайлист Александр Абраменко.

Украинские спортсмены выступят в соревнованиях по биатлону, бобслею, горнолыжному спорту, лыжному двоеборью, лыжным гонкам, санному спорту, скелетону, сноубордингу, а также впервые — в соревнованиях смешанных команд по фристайлу (акробатика) и в женском бобслее (монобоб).