Роднина отреагировала на запрет Минспорта Украины давать интервью на русском языке на Олимпиаде-2022

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала информацию, что Минспорт Украины рекомендовал своим атлетам не давать интервью на русском языке и не фотографироваться с российскими спортсменами на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Есть народ, а есть руководство. Политика этой страны последнее десятилетие не очень братское. Что обидно-то? Дурака же не исправишь! На дураков и больных не обижаются», — сказала Роднина «СЭ».

Как ранее сообщили «РИА Новости», информация о таких указаниях стала известна после общения биатлонистов сборной Украины с министерством спорта страны, которое состоялось 20 января.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).