Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
Главная
Олимпиада
Пекин-2022

Сегодня, 11:52

«На дураков и больных не обижаются». Роднина — о запрете украинским олимпийцам общаться на русском языке

Роднина отреагировала на запрет Минспорта Украины давать интервью на русском языке на Олимпиаде-2022
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Подобные фотографии вряд ли могут случиться на Олимпиаде в Пекине.
Фото Getty Images

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала информацию, что Минспорт Украины рекомендовал своим атлетам не давать интервью на русском языке и не фотографироваться с российскими спортсменами на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Есть народ, а есть руководство. Политика этой страны последнее десятилетие не очень братское. Что обидно-то? Дурака же не исправишь! На дураков и больных не обижаются», — сказала Роднина «СЭ».

Как ранее сообщили «РИА Новости», информация о таких указаниях стала известна после общения биатлонистов сборной Украины с министерством спорта страны, которое состоялось 20 января.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).

Олимпиада
Ирина Роднина
2
Читайте также
Особняк в Лос-Анджелесе, ранчо за 8,6 млн долларов и парень-миллионер: как живет Мария Шарапова
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Украину на Олимпийских играх в Пекине представят 45 спортсменов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости