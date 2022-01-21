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Пекин-2022

Сегодня, 20:48

Губерниев назвал античеловечным запрет украинским спортсменам фотографироваться с россиянами на Олимпиаде

Губерниев отреагировал на запрет украинским спортсменам фотографироваться с россиянами на Олимпиаде
Микеле Антонов

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что Министерство спорта Украины рекомендовала спортсменам не давать интервью на русском языке и не фотографироваться с российскими спортсменами на Олимпийских играх.

«Больших идиотов, чем Министерство спорта Украины, придумать невозможно. Мы живем в отеле с украинцами. Долгие годы мы дружим, в основном с женской командой, меня же тянет к женщинам. Вчера Семеренко, Пидгрушная, Меркушина, Билосюк сдавали тесты на ковид вместе со мной. Вся украинская команда, тренеры, спортсмены, разговаривают друг с другом только по-русски. Ни разу не слышал, чтобы они разговаривали по-украински. Русский язык объединяет. Юлия Джима, моя старинная подруга, не скрывает, как она хочет дать интервью российским журналистам. Но спортсменов будут ругать. Их очень жалко.

Я всегда поддерживаю их команду. Я, внесенный в списки «Миротворец» какими-то придурками, дружу с замечательными украинскими людьми, знаю, как там любят мои репортажи. Мне горько, что такие идиоты работают в Министерстве спорта Украины. Рекомендация не фотографироваться с россиянами — вообще бред. Я могу сфотографироваться с кем угодно, но санкции же будут для украинцев, они этого боятся. У Карима Халили девушка выступает в украинской сборной. Что вы творите? Это античеловечно. Подлинные бараны", — сказал Губерниев «СЭ».

Как сообщают РИА Новости Спорт, информация о таких указаниях стала известна после общения биатлонистов сборной Украины с министерством спорта страны, которое состоялось 20 января.

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