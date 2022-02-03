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Сегодня, 14:45

Томас Бах перед стартом Игр в Пекине призвал Россию и другие страны к Олимпийскому перемирию

Президент МОК призвал все страны не трогать Олимпийские игры
Сергей Федоров
Корреспондент

Президент МОК Томас Бах за сутки до открытия Олимпиады в Пекине заявил, что Игры всегда были символом мира. Руководитель призвал соблюдать традиционное олимпийское перемирие.

«Буду ли я общаться с Путиным о перемирии? Я сегодня уже призвал всех политических деятелей во всем мире выполнить то, что было ими обещано при заключении Олимпийского перемирия», — сказал Бах. — Россия может снова нарушить Олимпийское перемирие? Принятие резолюции о перемирии — это принципиальное дело. Это инициатива стран-членов ООН. Это важно для спортсменов и Игр.

Так же это было важно и в 2018 году, тогда за несколько месяцев до начала были неприятные события на Корейском полуострове. Игры были на грани срыва. Политическая ситуация была сложная. Не во власти МОК разрешать подобные ситуации, это дело ООН. Мы лишь можем призывать все страны не трогать Олимпийские игры".

Также Бах подчеркнул, что МОК не занимает чью-либо политическую позицию, но соблюдает полный нейтралитет. По его словам, это помогает объединять людей из разных стран.

«Если МОК займет какую-то политическую позицию, мы окажемся между молотом и наковальней. Мы проводим Олимпийские игры между спортсменами, но не можем добиться того, чтобы правительства всех стран были едины по всем вопросам. Мы не можем позволить себе занять ту или иную позицию. Олимпиады нужны для объединения человечества, мы не можем ими рисковать. Еще древние греки придерживались этого принципа. Игры нельзя ставить на службу тем или иным политическим интересам. Без нейтралитета Олимпиада не просуществовала бы столько сотен лет».

Зимняя Олимпиада открывается в Пекине 4 февраля и будет длиться две недели.

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