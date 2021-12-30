Тарасова прокомментировала возможный перенос Олимпиады после отмены МЧМ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на возможную отмену Олимпийских игр в Пекине после остановки молодежного чемпионата мира по хоккею.

«Пока рано об этом говорить. Я не думаю об этом и говорить не хочу. Решать будут совершенно другие люди. Я тут ничем помочь не могу», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.