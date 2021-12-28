Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

Поздняков рассказал о медальном плане сборной России на Олимпиаду в Пекине

14:00
Теги:

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о медальном плане сборной России на Олимпиаду в Пекине.

«Те планы, которые существуют на сегодняшний день, созданы на основе глубокой аналитической работы. Мы основываемся на тех результатах, которые наши спортсмены показывали между Олимпийскими играми, на крупнейших соревнованиях — чемпионатах мира, чемпионатах Европы, этапах Кубка мира. В этом году по имеющимся цифрам мы видим, что наши спортсмены способны завоевать суммарно порядка 30 медалей. На этот результат мы будем ориентироваться.

Другое дело, пандемия вносит свои коррективы в любые планы. К сожалению, спортивный календарь был скомкан, не все соревнования удалось провести. Так что те цифры, которые мы имеем, — меньшей точности, нежели те, что у нас были четыре года назад", — приводит слова Позднякова «Комсомольская правда».

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.kp.ru/sports/olimpiada-2022-v-pekine/prezident-okr-stanislav-pozdnyakov-v-pekine-2022-my-mozhem-rasschityvat-na-30-medalej/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
«Прикосновения Волочковой и языческие обряды». Как готовится к боям Никита Джигурда
Источник сообщил о взятых в заложники людях в больнице Светлограда
0
Реклама