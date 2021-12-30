«Это все политика». Резцова резко высказалась о возможной отмене Олимпиады

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» отреагировала на возможную отмену Олимпийских игр в Пекине после остановки молодежного чемпионата мира по хоккею.

«Не надо ничего отменять! Конечно, те, кто хочет отменить Олимпиаду, преследует свои цели. Это все политика. У них свои игры, но я в это не лезу», — сказала Резцова «СЭ».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.