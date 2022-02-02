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Сегодня, 21:25

Сборная Норвегии назвала имена знаменосцев на церемонии открытия Олимпиады в Пекине

Екатерина Савостина
Корреспондент

Сборная Норвегии назвала имена знаменосцев, которые примут участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.

Знаменосцами стали лыжница Майкен Касперсен-Фалла и горнолыжник Хьетиль Янсруд.

Публикация от Team Norway (@olympicteamnorway)

Фалла является олимпийской чемпионкой Игр 2014 года в спринте, а также серебряным и бронзовым призером Игр 2018 в командном и личном спринте.

Янсруд — олимпийский чемпион Игр-2014 в Сочи в супергиганте. Также на его счету бронза в скоростном спуске. На Олимпиаде 2018 года он завоевал серебро и бронзу.

Олимпиада
Майкен Касперсен-Фалла
Хьетиль Янсруд
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