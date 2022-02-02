Олимпиада 2022: расписание соревнований и трансляций 3 февраля
Церемония открытия состоится в пятницу, 4 февраля, а пока продут очередные матчи в миксте керлинга, а также стартует женский хоккейный турнир.
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций дня
3 февраля, четверг
Горные лыжи
5.00. Мужчины. Скоростной спуск. Тренировочный заезд
Керлинг
4.05. Микст. Групповой турнир. Австралия — Китай
Микст. Групповой турнир. Швеция — Чехия
Микст. Групповой турнир. США — Италия
Микст. Групповой турнир. Великобритания — Канада (Матч Игра)
9.05. Микст. Групповой турнир. Италия — Швейцария
Микст. Групповой турнир. США — Норвегия (Матч Игра)
15.05. Микст. Групповой турнир. Норвегия — Канада
Микст. Групповой турнир. Швейцария — Великобритания
Микст. Групповой турнир. Китай — Швеция
Микст. Групповой турнир. Чехия — Австралия
Прыжки с трамплина
12.30. Женщины. Нормальный трамплин. Тренировочные прыжки
15.00. Мужчины. Нормальный трамплин. Тренировочные прыжки
Сани
10.00. Мужчины. Тренировочные заезды. Группа В
Наши: Александр Горбацевич, Семен Павличенко, Роман Репилов
11.45. Мужчины. Тренировочные заезды. Группа А
13.30. Женщины. Тренировочные заезды. Группа А
Наши: Виктория Демченко, Татьяна Иванова, Екатерина Катникова
15.15. Женщины. Тренировочные заезды. Группа В
Фристайл
13.00. Женщины. Могул. Квалификация 1 (Матч Страна)
Наши: Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина, Анастасия Смирнова, Полина Чудинова.
14.45. Мужчины. Могул. Квалификация 1 (Матч Страна)
Наши: Никита Андреев, Никита Новицкий.
Хоккей
7.10. Женщины. Групповой турнир. Чехия — Китай
Женщины. Групповой турнир. Канада — Швейцария (Матч Арена)
11.40. Женщины. Групповой турнир. Швеция — Япония
16.10. Женщины. Групповой турнир. Финляндия — США (Матч Игра)