Олимпиада 2022: расписание соревнований и трансляций 3 февраля

3 февраля на Олимпиаде пройдут новые матчи в керлинге и стартует женский турнир по хоккею

В четверг, 3 февраля, на Олимпийских играх в Пекине пройдут новые старты.

Церемония открытия состоится в пятницу, 4 февраля, а пока продут очередные матчи в миксте керлинга, а также стартует женский хоккейный турнир.

Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций дня

3 февраля, четверг

Горные лыжи

5.00. Мужчины. Скоростной спуск. Тренировочный заезд

Керлинг

4.05. Микст. Групповой турнир. Австралия — Китай

Микст. Групповой турнир. Швеция — Чехия

Микст. Групповой турнир. США — Италия

Микст. Групповой турнир. Великобритания — Канада (Матч Игра)

9.05. Микст. Групповой турнир. Италия — Швейцария

Микст. Групповой турнир. США — Норвегия (Матч Игра)

15.05. Микст. Групповой турнир. Норвегия — Канада

Микст. Групповой турнир. Швейцария — Великобритания

Микст. Групповой турнир. Китай — Швеция

Микст. Групповой турнир. Чехия — Австралия

Прыжки с трамплина

12.30. Женщины. Нормальный трамплин. Тренировочные прыжки

15.00. Мужчины. Нормальный трамплин. Тренировочные прыжки

Сани

10.00. Мужчины. Тренировочные заезды. Группа В

Наши: Александр Горбацевич, Семен Павличенко, Роман Репилов

11.45. Мужчины. Тренировочные заезды. Группа А

13.30. Женщины. Тренировочные заезды. Группа А

Наши: Виктория Демченко, Татьяна Иванова, Екатерина Катникова

15.15. Женщины. Тренировочные заезды. Группа В

Фристайл

13.00. Женщины. Могул. Квалификация 1 (Матч Страна)

Наши: Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина, Анастасия Смирнова, Полина Чудинова.

14.45. Мужчины. Могул. Квалификация 1 (Матч Страна)

Наши: Никита Андреев, Никита Новицкий.

Хоккей

7.10. Женщины. Групповой турнир. Чехия — Китай

Женщины. Групповой турнир. Канада — Швейцария (Матч Арена)

11.40. Женщины. Групповой турнир. Швеция — Япония

16.10. Женщины. Групповой турнир. Финляндия — США (Матч Игра)