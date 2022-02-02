Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022

Сегодня, 20:41

Сборная США объявила имена знаменосцев на церемонии открытия Олимпийских игры в Пекине

Иван Шитик
Корреспондент

Сборная США объявила имена знаменосцев, которые понесут флаг страны на церемонии открытия Олимпийских игр Пекине. Этой чести удостоены керлингист Джон Шустер и бобслеистка Элана Мейерс-Тэйлор.

Для 39-летнего Шустера эта Олимпиада станет пятой в карьере. Он становился обладателем золота на Играх-2018 в Пхенчхане и бронзы — на Играх-2006 в Турине.

36-летняя Элана Мейерс-Тэйлор становился серебряным призером в двойках на Играх в 2014 и 2018 годах, а также брала бронзу на Олимпиаде-2010.

Олимпиада
3
2
Читайте также
Десять главных звезд Олимпиады-2022. За кем стоит следить в Пекине
Олимпиада в Пекине еще не началась, но она уже очень не нравится Западу: что пишут о Играх-2022 иностранные СМИ
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рейс с президентом ОКР Поздняковым, сноубордистами и горнолыжниками вылетел в Пекин

Сборная Норвегии назвала имена знаменосцев на церемонии открытия Олимпиады в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости