Сборная США объявила имена знаменосцев на церемонии открытия Олимпийских игры в Пекине
Сборная США объявила имена знаменосцев, которые понесут флаг страны на церемонии открытия Олимпийских игр Пекине. Этой чести удостоены керлингист Джон Шустер и бобслеистка Элана Мейерс-Тэйлор.
Для 39-летнего Шустера эта Олимпиада станет пятой в карьере. Он становился обладателем золота на Играх-2018 в Пхенчхане и бронзы — на Играх-2006 в Турине.
36-летняя Элана Мейерс-Тэйлор становился серебряным призером в двойках на Играх в 2014 и 2018 годах, а также брала бронзу на Олимпиаде-2010.
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