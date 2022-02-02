Сборная США объявила имена знаменосцев на церемонии открытия Олимпийских игры в Пекине

Сборная США объявила имена знаменосцев, которые понесут флаг страны на церемонии открытия Олимпийских игр Пекине. Этой чести удостоены керлингист Джон Шустер и бобслеистка Элана Мейерс-Тэйлор.

The honor of a lifetime.



Congratulations to @Shoostie2010 and @eamslider24 for being elected #TeamUSA's Opening Ceremony flag bearers at the #WinterOlympics. pic.twitter.com/MXE61nsIek — Team USA (@TeamUSA) February 2, 2022

Для 39-летнего Шустера эта Олимпиада станет пятой в карьере. Он становился обладателем золота на Играх-2018 в Пхенчхане и бронзы — на Играх-2006 в Турине.

36-летняя Элана Мейерс-Тэйлор становился серебряным призером в двойках на Играх в 2014 и 2018 годах, а также брала бронзу на Олимпиаде-2010.