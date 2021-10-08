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Сборная Латвии назвала первых трех игроков, которые вызваны для подготовки к Олимпиаде-2022

13:45
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Тренерский штаб сборной Латвии назвали трех первых хоккеистов, которые получили вызов в команду на Олимпийские игры 2022 года.

Вызов получили форварды Рудольф Балцерс («Сан-Хосе») и Земгус Гиргенсонс («Баффало»), а также защитник Кристиан Рубинс («Торонто Марлис»). Полный список должен быть представлен до 15 октября.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Сборная Латвии сыграет в группе С против Швеции, Финляндии и Словакии.

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Сергей Разин все материалы автора
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