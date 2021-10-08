Сборная Латвии назвала первых трех игроков, которые вызваны для подготовки к Олимпиаде-2022
13:45
Тренерский штаб сборной Латвии назвали трех первых хоккеистов, которые получили вызов в команду на Олимпийские игры 2022 года.
Вызов получили форварды Рудольф Балцерс («Сан-Хосе») и Земгус Гиргенсонс («Баффало»), а также защитник Кристиан Рубинс («Торонто Марлис»). Полный список должен быть представлен до 15 октября.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Сборная Латвии сыграет в группе С против Швеции, Финляндии и Словакии.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю