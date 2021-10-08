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Гайтюкевич: «Китайские бобслеисты с нами не тренируются, чтобы никто не узнал оптимальные траектории»

10:39
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Российский бобслеист Ростислав Гайтюкевич рассказал о подготовке команды к Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Китайцы с нами сейчас не тренируются, их просто сейчас нет на трассе. Я думаю, это сделано специально для того, чтобы никто не узнал оптимальные траектории прохождения виражей и какие-то другие фишки. Китайскими бобслеистами руководит канадец Пьер Людерс, который на Олимпиаде в Сочи был главным тренером сборной России. Своим отсутствием китайцы создают сложности для тех, кто видит эту трассу впервые и только пытается ее освоить», — приводит слова Гайтюкевича ТАСС.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12610183

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Сергей Разин все материалы автора
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