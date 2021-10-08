Гайтюкевич: «Китайские бобслеисты с нами не тренируются, чтобы никто не узнал оптимальные траектории»

Российский бобслеист Ростислав Гайтюкевич рассказал о подготовке команды к Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Китайцы с нами сейчас не тренируются, их просто сейчас нет на трассе. Я думаю, это сделано специально для того, чтобы никто не узнал оптимальные траектории прохождения виражей и какие-то другие фишки. Китайскими бобслеистами руководит канадец Пьер Людерс, который на Олимпиаде в Сочи был главным тренером сборной России. Своим отсутствием китайцы создают сложности для тех, кто видит эту трассу впервые и только пытается ее освоить», — приводит слова Гайтюкевича ТАСС.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.