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Путин получил приглашение посетить Олимпиаду в Пекине

12:56
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Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин получил приглашение посетить Олимпийские игры-2022 в Пекине.

«Президент Путин имеет приглашение председателя посетить Пекин по случаю открытия Олимпиады. После того как все детали будут согласованы, мы сделаем совместно с нашими китайскими партнерами объявление о такой поездке», — приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден заявил о рассмотрении дипломатического бойкота Олимпиады. В таком случае Байден и другие официальные лица правительства страны не будут присутствовать на Играх в Пекине.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/politika/12971025

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Сергей Разин все материалы автора
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