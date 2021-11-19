Путин получил приглашение посетить Олимпиаду в Пекине
12:56
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин получил приглашение посетить Олимпийские игры-2022 в Пекине.
«Президент Путин имеет приглашение председателя посетить Пекин по случаю открытия Олимпиады. После того как все детали будут согласованы, мы сделаем совместно с нашими китайскими партнерами объявление о такой поездке», — приводит слова Пескова ТАСС.
Ранее президент США Джо Байден заявил о рассмотрении дипломатического бойкота Олимпиады. В таком случае Байден и другие официальные лица правительства страны не будут присутствовать на Играх в Пекине.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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