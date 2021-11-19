Доктор медицинских наук о трансгендерах на Олимпиаде: «Трансженщины покалечат обычных женщин»

Доктор медицинских наук и доцент НИИ спорта Ливерпульского университета Ильдус Ахметов поделился мнением о заявлении МОК об участии трансгендеров на Олимпийских играх.

Ранее в организации заявили, что федерации по видам спорта отныне вольны сами определять правила участия в женских соревнованиях трансгендеров и спортсменок с особенностями полового развития.

«Опасность для спортивного движения есть. МОК самоустранился, переложил ответственность на федерации. Еще в 2015 году МОК сказал, что спортивные федерации вправе принимать свою политику сами по отношению к трансженщинам. С тех пор федерации начали действовать индивидуально. В 2004 году МОК рекомендовал допускать к женским соревнованиям только тех мужчин, которые прошли операцию по удалению половых органов и принимали препараты по снижению уровня тестостерона, но после операции надо было подождать два года. Затем в 2015 году МОК обновил правила и исключил необходимость проведения гонадэктомии. При этом тестостерон необходимо было снизить до 10 наномоль на литр и держать его на этом уровне не менее 12 месяцев. В обязательном порядке по документам надо было числиться как женщина.

Некоторые федерации пошли своим путем, предложили более жесткие критерии допуска. Федерация регби вообще запретила трансженщинам выступать среди женщин, потому что они понимают, что будут большие риски травм и, скорее всего, трансженщины покалечат обычных женщин. В федерации легкой атлетики, велоспорта, гребле сказали, что снижать тестостерон до уровня 10 наномоль на литр — это слишком мягкое условие, надо снижать до 5. Когда МОК увидел, что все по-своему начинают интерпретировать, понимать, что есть какие-то нюансы, он просто самоустранился и сказал: «Ребят, сами все решайте», — приводит слова Ахметова Metaratings.ru.

МОК окончательно снял с себя ответственность за ситуации с Кастер Семеня и другими андрогенными бегуньями, а также за ситуацию с тяжелоатлеткой-трансгендером Лорел Хаббард и ей подобными. Весь процесс поддержания справедливой конкуренции в женском спорте, в том числе на Олимпийских играх, теперь целиком находится в компетенции международных федераций.