В Кремле негативно оценивают возможный дипломатический бойкот США Олимпиады в Пекине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу возможного дипломатического бойкота США Олимпиады в Пекине. Он заявил, что в Кремле негативно относятся к данному решению.

«После того как все детали будут согласованы, мы сделаем объявление о такой поездке», — передают слова Пескова «Известия».

Ранее президент США Джо Байден заявил о рассмотрении дипломатического бойкота Олимпиады. В таком случае Байден и другие официальные лица правительства страны не будут присутствовать на Играх в Пекине.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.