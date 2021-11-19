В Кремле негативно оценивают возможный дипломатический бойкот США Олимпиады в Пекине
Песков высказался о дипломатическом бойкоте США Игр в Пекине в 2022 году
13:47
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу возможного дипломатического бойкота США Олимпиады в Пекине. Он заявил, что в Кремле негативно относятся к данному решению.
«После того как все детали будут согласованы, мы сделаем объявление о такой поездке», — передают слова Пескова «Известия».
Ранее президент США Джо Байден заявил о рассмотрении дипломатического бойкота Олимпиады. В таком случае Байден и другие официальные лица правительства страны не будут присутствовать на Играх в Пекине.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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