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Сегодня, 13:47

Путин не будет выступать публично во время визита в Китай на Олимпиаду

Роман Шишов
Корреспондент

Президент России Владимир Путин не планирует публично выступать с речью во время визита в Китай на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Ночью, после полуночи, президент вылетит в Пекин. Завтра он работает в Китайской Народной Республике и присутствует на церемонии открытия Олимпийских игр», — цитирует ТАСС представителя Кремля, который уточнил, что в Китае публичных выступлений Путина не ожидается.

«Нет, не предполагается», — сказал пресс-секретарь.

Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Источник: https://tass.ru/politika/13604779
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