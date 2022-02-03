Олимпиада-2022: официальный сайт Игр в Пекине

С 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай) пройдут XXIV зимние Олимпийские игры.

В этом крупнейшем спортивном событии примут участие более четырех тысяч атлетов из 95 стран. Они выступят в семи видах спорта, включая 15 дисциплин, в которых будет разыграно 109 комплектов медалей.

Официальный сайт Игр в Пекине вы можете найти по этой ссылке. Страница Олимпиады-2022 на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) на русском языке — здесь.

Все новости, расписание, трансляции, результаты и медальный зачет в специальном олимпийском разделе на сайте «СЭ» — он находится здесь.