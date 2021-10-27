Прогноз Gracenote: Россия станет второй в медальном зачете на Олимпиаде-2022

По данным статистической компании Gracenote, спортсмены из России выиграют рекордное количество наград на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине и займут второе место в медальном зачете.

Победителем медального зачета станет Норвегия — 44 награды. У России будет 38 медалей (14-11-13).

На Олимпиаде-2018 российские спортсмены завоевали 17 наград (2-6-9). Нынешний рекорд России по количеству медалей установлен в Сочи-2014 (30).

Лидерами команды из России компания назвала лыжника Александра Большунова и конькобежку Наталью Воронину.

Прогноз медального зачета от компании Gracenote (золото — серебро — бронза — всего):

1. Норвегия — 22-13-9 (44)

2. Россия — 14-11-13 (38)

3. Германия — 11-11-5 (27)

4. США — 7-11-6 (24)

5. Нидерланды — 12-6-3 (21)

6. Швейцария — 7-6-8 (21)

7. Канада — 4-7-10 (21)

8. Швеция — 6-6-7 (19)

9. Франция — 4-4-10 (18)

10. Австрия — 4-7-5 (16)